POL-F: 250529 - 0568 Frankfurt-Seckbach: Täterfestnahme nach Bedrohung mit Schreckschusswaffe

Frankfurt (ots) - (ha) Am 01.06.2025 wird die Polizei Frankfurt im Rahmen der Veranstaltung "Nachbarschaftsfest im Bechtenwaldpark" von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr in Frankfurt Zeilsheim eine kostenlose Fahrradcodierung für Interessierte anbieten. Die Codierung erfolgt in Kooperation mit "Bürger und Polizei Frankfurt am Main e.V." und bietet einen zusätzlichen Schutz ...

