Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250528 - 0566 Frankfurt - Sachsenhausen: Fahrraddieb festgenommen

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Dienstagabend (27. Mai 2025) nahmen Polizeibeamte einen Fahrraddieb auf frischer Tat fest.

Gegen 23:45 Uhr bemerkten die aufmerksamen Polizistinnen und Polizisten wie der Tatverdächtige sich an einem Fahrrad in der Kennedyallee zu schaffen machte. Als der 29-Jährige das Schloss aufbrach, ergriff er anschließend mit dem Fahrrad die Flucht. Die eingesetzten Polizeikräfte nahmen umgehend die Verfolgung auf und stellten den Dieb kurze Zeit später. Nach erfolgter Festnahme brachte eine Polizeistreife den Tatverdächtigen in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

