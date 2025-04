Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zwei Autodiebstähle

Meine und Abbesbüttel (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden zwei Autodiebstähle bei der Polizei Meine angezeigt. Beide Taten ereigneten sich in der Nacht vom Freitag auf Samstag. Im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 09:15 Uhr entwendeten Unbekannte einen Volkswagen Touareg im Wert von etwa 90.000 Euro. Dieser war im Ortholzweg in Meine abgestellt. In der Hafenstraße in Abbesbüttel schlugen ebenfalls Unbekannte zwischen 22:00 Uhr und 17:15 Uhr zu: Entwendet wurde ein Jeep Wagoneer im Wert von 80.000 Euro. Beide Fahrzeuge verfügen über eine "Keyless-Go"-Funktion. Die Ermittlungen zu den Diebstählen führt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn. Es werden Zeugen der Taten gesucht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer 05371 9800 entgegengenommen.

Gefahren durch "Keyless-Go"-Systeme und Präventionstipps: Fahrzeuge mit "Keyless-Go"-Systemen bieten zwar hohen Komfort, sind jedoch anfälliger für sogenannte "Relay-Attacken" (Funkwellenverlängerungen). Dabei verlängern Kriminelle das Funksignal des Schlüssels, um das Auto unbemerkt zu öffnen und zu starten. Ein Diebstahl kann so innerhalb weniger Sekunden erfolgen - oft ohne sichtbare Einbruchsspuren. Unsere Präventionstipps:

- Bewahren Sie Funkschlüssel zuhause möglichst weit entfernt von Türen und Fenstern auf. - Nutzen Sie spezielle Schutzhüllen oder "Faraday-Taschen", die das Funksignal blockieren. - Deaktivieren Sie - sofern möglich - die Funktion, wenn diese nicht benötigt wird. - Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrer Umgebung und melden Sie Auffälligkeiten sofort der Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell