POL-ME: Motorraddieb verunfallt und flieht - die Polizei bittet um Hinweise - 2503091

Ratingen (ots)

Am Donnerstag, 20. April 2025, stahl ein bisher unbekannter Täter aus einer Tiefgarage in Ratingen ein Motorrad der Marke Suzuki. Auf der Flucht verunfallte er und entkam unerkannt zu Fuß. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16 Uhr befuhr ein 52-jähriger Ratinger die Brandenburger Straße in Richtung Berliner Straße, als er ein nachfolgendes Motorrad bemerkte, das auffallend seinem in einer Tiefgarage an der Stendaler Straße abgestellten Motorrad ähnelte. Er ließ den Fahrer des Motorrades passieren und stellte fest, dass es sich tatsächlich um sein Motorrad handelte, das der Fahrer augenscheinlich zuvor gestohlen hatte.

Der 52-Jährige verfolgte den Dieb, der mit dem Motorrad mit überhöhter Geschwindigkeit in die Erfurter Straße abbog. Hierbei verlor er die Kontrolle über die Suzuki DR 350SE und stürzte. Das Motorrad prallte gegen ein im Einmündungsbereich verkehrsbedingt wartenden VW Passat einer 36-Jährigen, wodurch beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

Der Motorradfahrer flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung eines an der Stendaler Straße gelegenen Parks und entkam unerkannt.

Alarmierte Einsatzkräfte konnten den Dieb trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen. Die Beamtinnen und Beamten leiteten gleich mehrere Ermittlungsverfahren ein und übergaben das aufgebrochene Krad nach dem Abschluss der Spurensicherung an den Geschädigten. Die Polizei schätzt den an den beteiligten Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden auf mindestens 5.000 Euro.

Der flüchtige Dieb kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 20 bis 25 Jahre alt - circa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß - trug einen silbernen oder schwarzen Helm - bekleidet mit einer rot-grauen Strickjacke und einer schwarzen Hose - führte einen Rucksack mit sich

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zu dem Diebstahl des Motorrades aus einer Tiefgarage an der Stendaler Straße machen oder hat den Dieb auf seiner fußläufigen Flucht beobachtet und kann ihn beschreiben oder kennt sogar seine Identität? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

