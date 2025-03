POL-ME: 37-jähriger von Pärchen beraubt - 2503090

Polizei Mettmann

Velbert (ots)

Am Donnerstagabend, 20. März 2025, wurde ein 37-Jähriger in einem Park in Velbert beraubt und durch die Tat leicht verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 22 Uhr hielt sich ein 37-Jähriger im Höferpark an der Höferstraße auf. Nach eigenen Angaben traf er auf ein Pärchen, das ihn unvermittelt angriff und zu Boden stieß. Anschließend raubten sie sein Portemonnaie und flohen zu Fuß in Richtung des Panorama Radweges. Der Velberter alarmierte die Polizei.

Die Beamtinnen und Beamten konnten das flüchtige Duo im Umfeld nicht mehr antreffen. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den alkoholisierten Mann zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus.

Der Täter kann lediglich mit kurzen blonden Haaren und einem Vollbart beschrieben werden. Er soll eine helle Jeanshose sowie eine helle Jeansjacke getragen haben. Die Täterin soll ebenfalls blonde Haare haben.

Die Polizei fragt:

Wer hat die Tat im Höferpark beobachtet und kann Angaben zu dem flüchtigen Pärchen machen? Hinweise nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

