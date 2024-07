Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Tödlicher Verkehrsunfall und Brand in Crailsheim, umgestürzter Baum in Rosengarten

Aalen (ots)

Crailsheim: Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Am Freitag gegen 22:00 Uhr ereignete sich in Crailsheim ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 52-Jähriger bog mit seinem Dacia von einem Tankstellengelände in die Blaufelder Straße ein. Dabei übersah er einen 20-jährigen Motorradfahrer, der die Blaufelder Straße in Richtung Satteldorf befuhr. Der Motorradfahrer versuchte noch dem Pkw auszuweichen, streifte diesen jedoch. Dabei wurde er nach links abgewiesen und fuhr gegen den Randstein. Dadurch kam der Motorradfahrer zu Fall. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht, wo er kurze Zeit später verstarb. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Unter Anderem um abzuklären, ob der Motorradfahrer möglicherweise zu schnell unterwegs war, wurde ein Gutachter zur Rekonstruierung des Unfalls angefordert.

Onolzheim: Ladegerät führt zu Brand

In einer Einliegerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Onolzheimer Hauptstraße kam es am Freitag gegen 14:50 Uhr auf Grund eines Defekts an einem Ladegerät zu einem Brand. Durch die Wohnungsinhaberin wurden die anderen Hausbewohner gewarnt, so dass sie sich rechtzeitig aus dem Gebäude retten konnten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden, so dass lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR entstand. Die Inhaberin der betroffenen Wohnung wurde vorsorglich mit einer leichten Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht.

Rosengarten: Baum stürzt auf Wohnmobil

In der Nacht von Freitag auf Samstag stürzte gegen 00:36 Uhr ein Baum auf ein Wohnmobil, das auf dem Campingplatz am Freibad Rieden geparkt war. Eine Frau, die zu diesem Zeitpunkt im Wohnmobil schlief, blieb glücklicherweise unverletzt. Sie konnte durch die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Rettungswagens aus ihrem Wohnmobil gerettet werden. Der Baum, eine ca. 50 Meter hohe Eiche, kann erst am Montag beseitigt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell