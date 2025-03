Polizei Mettmann

POL-ME: 65-Jährige fügte sich Schnittverletzung selbst zu - 2503086

Heiligenhaus (ots)

--- Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Wuppertal, des Polizeipräsidiums Düsseldorf und der Kreispolizeibehörde Mettmann ---

Wie die Staatsanwaltschaft Wuppertal, das Polizeipräsidium Düsseldorf und die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits in einer gemeinsamen Pressemeldung berichtet hatten, ist am Montagmorgen (17. März 2025) eine 65 Jahre alte Frau auf der Hülsbecker Straße in Heiligenhaus mit einer Schnittverletzung am Hals aufgefunden worden (siehe dazu die Pressemeldung unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5992666).

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich am Donnerstag (20. März 2025) heraus, dass sich die 65-Jährige ihre Verletzung selbst zugefügt hat und sie demnach nicht Opfer eines Angriffs wurde. Dies räumte die Heiligenhauserin, die am Mittwoch (19. März 2025) aus dem Krankenhaus entlassen wurde, in ihrer Vernehmung ein.

Aktuell wird die Unterbringung der Frau in eine psychiatrische Einrichtung geprüft.

