POL-ME: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Kreispolizeibehörde Mettmann: 65-Jährige mit Schnittverletzung aufgefunden - die Polizei ermittelt - 2503069

Heiligenhaus (ots)

Am Montagmorgen, 17. März 2025, wurde eine 65-Jährige vor einem Freizeitzentrum in Heiligenhaus verletzt aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, so dass unter der Leitung des Polizeipräsidiums in Düsseldorf eine Mordkommission eingerichtet wurde.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

In den frühen Morgenstunden alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er eine Frau vor einem Freizeitzentrum an der Hülsbecker Straße verletzt aufgefunden hatte. Die 65-Jährige wies eine Schnittwunde am Halsbereich auf.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Heiligenhauserin erstmedizinisch und brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Einsatzkräfte der Polizei sperrten den Einsatzort ab. Erste Ermittlungen ergaben keinerlei Erkenntnisse zu einem Täter oder einer Täterin. Die Hintergründe zur Tat sowie ein Tatmotiv sind derzeit unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen der Ermittlerinnen und Ermittler.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Zeit von 6:30 Uhr bis 7:10 Uhr verdächtige Beobachtungen an der Hülsbecker Straße gemacht oder kann Angaben zur Identität oder zum derzeitigen Aufenthaltsort des derzeit noch unbekannten Täters oder der Täterin tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6110, jederzeit entgegen.

