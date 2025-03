Polizei Mettmann

POL-ME: Sportplatztribüne durch Feuer leicht beschädigt - die Polizei ermittelt - 2503067

Erkrath (ots)

Am Sonntagnachmittag, 16. März 2025, wurde die Tribüne eines Sportplatzes in Erkrath-Hochdahl durch Feuer leicht beschädigt. Auch Teile eines angrenzenden Waldstücks gerieten in Brand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17:45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Anwohner einen Brandausbruch auf dem Gelände eines Sportplatzes an der Rankestraße in Hochdahl.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei stellten bei ihrem Eintreffen einen Brandausbruch auf dem oberen Teil der Tribüne sowie dem dahinter angrenzenden Waldgrundstück fest. Mittels eines Feuerlöschers begannen die Beamtinnen und Beamten bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit ersten Löscharbeiten.

Nachdem das Feuer durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr vollständig gelöscht werden konnte, stellten die Beamtinnen und Beamten einen Brandschaden auf der Tribüne sowie in dem Waldstück fest. Eine Schadenshöhe konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht ermittelt werden.

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Die Einsatzkräfte leiteten ein entsprechendes Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Hinweise zum Brandgeschehen nimmt die Polizei Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell