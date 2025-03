Polizei Mettmann

POL-ME: "Bis dass der Rost uns scheidet" - Polizei zieht schrottreifen Transporter aus dem Verkehr - 2503066

Hilden (ots)

Am Freitagvormittag, 14. März 2025, zogen Experten des Verkehrsdienstes in Hilden einen in Rumänien zugelassenen Autotransporter wegen zahlreicher Mängel aus dem Verkehr.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 9:15 Uhr befuhr ein 30-jähriger Rumäne mit einem Mercedes-Benz Autotransporter die Hochdahler Straße in Hilden, als er im Rahmen einer Verkehrskontrolle von den Experten des Verkehrsdienstes Mettmann angehalten wurde.

Bereits bei einer ersten Inaugenscheinnahme stellten die Spezialisten fest, dass der Hauptrahmen der rechten hinteren Blattfederaufhängung gebrochen war.

Da der technische Zustand vor Ort nicht abschließend geklärt werden konnte, wurde eine nahegelegene Prüfstation in Haan aufgesucht. Dort nahm ein Sachverständiger den Transporter genauer in Augenschein. Dieser stellte insgesamt 35 Mängel fest, unter anderem auch eine erhebliche Durchrostung an den Hauptrahmen. Das Ergebnis war eindeutig: Der Transporter wurde als verkehrsunsicher eingestuft.

Für Verwunderung sorgte bei den Beamten der angezeigte Kilometerstand von lediglich 43563 km. Hierzu befragt gab der 30-jährige Fahrer an, dass der Transporter bereits die Eine-Millionen-Marke überschritten hatte. Das erstaunliche daran: Alles mit demselben Motor.

Die Einsatzkräfte untersagten die Weiterfahrt des völlig durchgerosteten Transporters und stellten die Kennzeichen sowie die Zulassungsbescheinigung sicher. Da der rumänische Fahrzeugführer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste dieser eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro vor Ort erbringen.

