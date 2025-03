Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrskontrolle wird zum Volltreffer - 2503063

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Eine Verkehrskontrolle wegen eines Handyverstoßes am Steuer ist am Freitag (14. März 2025) einem 35 Jahre alten Deutschen in Ratingen zum Verhängnis geworden.

Folgendes war geschehen:

Gegen 11 Uhr waren Polizeibeamte in Ratingen bei Verkehrskontrollen an der Brachter Straße auf den Fahrer eines VW Golf aufmerksam geworden, der nicht nur unangeschnallt am Steuer saß, sondern obendrein auch noch mit seinem Handy telefonierte.

Die anschließende Kontrolle des Fahrers wurde dann zu einem echten Volltreffer:

So stellte sich heraus, dass der 35-jährige Fahrer nicht nur keinen Führerschein hat, sondern gegen ihn auch noch zwei offene Haftbefehle wegen Betäubungsmitteldelikten und Betrug vorlagen.

Doch damit nicht genug: Bei der Kontrolle ergab sich auch noch der Verdacht, dass der Mann unter Drogen stand. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht und verlief positiv auf den Konsum von Cannabis.

Die Konsequenzen für den Mann, der über keinen festen Wohnsitz verfügt:

Er wurde festgenommen und musste mit zur Wache, wo ihm zur weiteren Beweisführung eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend wurde sein Haftbefehl vollstreckt und Polizeibeamte brachten ihn in die Justizvollzugsanstalt. Gegen ihn wurden gleich mehrere neue Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell