Polizei Mettmann

POL-ME: Vermisste Seniorin wohlbehalten angetroffen - 2503088

Velbert (ots)

Wie heute, 20. März 2025, berichtet, suchte die Polizei nach einer seit Mittwoch, 19. März 2025, vermissten 69-jährigen Seniorin aus Velbert.

Mit großer Erleichterung konnten die Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Personenspürhund zum Einsatz kam, gegen 18 Uhr eingestellt werden. Die Frau wurde wohlbehalten in einem Waldstück nördlich der A44 in Velbert von Rettungskräften angetroffen. Sie wurde zur Vorsicht in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die ursprüngliche Vermisstenfahndung aus ihren Portalen gelöscht und bittet darum, das veröffentlichte Foto der Seniorin aus Gründen der Persönlichkeitsrechte nicht weiter für die Berichterstattung zu nutzen. Zudem bedankt sich die Polizei bei allen, die zur erfolgreichen Suche nach der Frau beigetragen haben.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell