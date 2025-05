Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250528 - 0567 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme nach Hehlerei

Frankfurt (ots)

(yi) Zwei Tatverdächtige gingen Polizeibeamten am Dienstag (27. Mai 2025) ins Netz, als diese versucht haben gestohlene Ware zu verkaufen. Einer der beiden leistete Widerstand bei seiner Festnahme.

Die 33-jährige Geschädigte erstattete bereits am Sonntag Anzeige und gab an, dass ihr Handy geklaut worden sei. Einen Tag später ortete sie ihr Mobiltelefon in der Frankfurter Innenstadt. Sodann rief sie die Nummer ihres gestohlenen Handys an. Am anderen Ende der Leitung forderte die 46-jährige Tatverdächtige 150 Euro für die Herausgabe des Telefons. Diese gab das Telefon anschließend an ihren 28-jährigen Komplizen weiter, welcher ebenfalls 150 Euro für die Herausgabe forderte. Die Geschädigte kontaktierte umgehend die Polizei, welche für die fingierte Übergabe polizeiliche Maßnahmen initiierte und die Tatverdächtigen festnahm. Der 28-Jährige, welcher sich zudem unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland aufhält, leistete bei seiner Festnahme Widerstand und verletzte hierbei zwei Polizeibeamte leicht. Eine Polizeistreife brachte das Duo anschließend in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main. Die beiden sollen dem Richter vorgeführt werden.

