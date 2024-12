LPI-SHL: Einbruch in Sanitätshaus

Oberhof (ots) - Dienstag zwischen 16:45 Uhr und 17:30 Uhr parkte ein Autofahrer seinen weißen Skoda in der Crawinkler Straße in Oberhof. Als er zu seinem Pkw zurückkam, stellte er eine Beschädigung im vorderen linken Fahrzeugbereich fest. Der Verursacher hatte die Unfallstelle pflichtwidrig in unbekannte Richtung verlassen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem ...

