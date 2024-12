LPI-SHL: Schokoladen-Ladendieb

Immelborn (ots) - In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagvormittag entwendeten bislang unbekannte Täter einen Wohnanhänger des Herstellers "Knaus" vom Hinterhof einer Firma in der Straße "Am Bahnhof" in Immelborn. Der Anhänger war mit einer Kupplungssicherung gesichert und hat einen Wert von etwa 30.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern, der Tat oder dem Verbleib des Wohnanhängers geben können. Bitte melden Sie sich unter ...

