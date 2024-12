LPI-SHL: Berauscht gefahren

Römhild (ots) - Dienstag, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 16:45 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen den linken Außenspiegel eines grauen BMW in der Straße "Am Möbelwerk" in Römhild. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz vor dem Skaterpark abgestellt. Aufgrund der Reifenspuren von einem Erdwall zu seinem Pkw, geht der Geschädigte davon aus, dass ein Radfahrer dagegen gestoßen ist und sich anschließend pflichtwidrig entfernt hat. Es entstand ein ...

