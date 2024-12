Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Außenspiegel beschädigt

Römhild (ots)

Dienstag, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 16:45 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen den linken Außenspiegel eines grauen BMW in der Straße "Am Möbelwerk" in Römhild. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz vor dem Skaterpark abgestellt. Aufgrund der Reifenspuren von einem Erdwall zu seinem Pkw, geht der Geschädigte davon aus, dass ein Radfahrer dagegen gestoßen ist und sich anschließend pflichtwidrig entfernt hat. Es entstand ein Sachschaden von etwa 75 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0312723/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

