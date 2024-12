Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vier Unfallfluchten unter Alkohol

Themar/Kloster Veßra/Hindfeld/Römhild (ots)

Eine Autofahrerin musste Dienstagabend an der Auffahrt zur B89 in Kloster Veßra verkehrsbedingt halten, als ihr ein Pkw-Fahrer auffuhr und anschließend sein Fahrzeug zurücksetzte und seine Fahrt fortsetzte. Da sich die Geschädigte das Kennzeichen gemerkt hatte, stellten die Polizisten schnell fest, dass es sich bei dem Verursacher vermutlich um denselben Fahrer handelte, der bereits zuvor eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Themar verursacht, sowie eine Leitplanke in Richtung Leuterdorf beschädigt hatte. Die vierte Unfallflucht des Mannes ereignete sich wenig später in Hindfeld, als er ein Verkehrszeichen umfuhr und auch in diesem Fall einfach weiterfuhr. Die Polizeibeamten prüften die Halteranschrift des Unfallverursachers bei Römhild und stellten dort sowohl den Pkw mit deutlichen Unfallschäden, als auch den vermeintlichen Fahrer fest. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Es folgten zwei Blutentnahmen im Klinikum und die Beschlagnahme des Führerscheins. Auch das Fahrzeug wurde sichergestellt. Den Mann erwarten jetzt mehrere Anzeigen.

