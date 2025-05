Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Zigarettenautomat aufgebrochen, Zeugen gesucht

Haslach (ots)

Bislang Unbekannte sprengten am Mittwoch einen Zigarettenautomaten in der Schnellinger Straße. Die gegen 4:50 Uhr alarmierte Polizei konnte vor Ort den aufgesprengten Zigarettenautomaten feststellen, aus welchem die Geldkassette sowie eine unbekannte Anzahl Zigarettenpackungen fehlten. Am Automaten entstand erheblicher Sachschaden. Die Beamten des Polizeireviers Haslach bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 07832 97592-0 zu melden.

