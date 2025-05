Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, A5 - Fahndung mit Hubschrauber

Rastatt (ots)

Die Kontrolle eines Kleinlasters am Dienstagmorgen auf der A5 zog gegen 8.15 Uhr umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach sich. Der mit einem unbekannten Mann besetzte Transporter sollte an der Anschlussstelle Rastatt-Nord ausgeleitet und dessen Fahrer in der Folge einer genaueren behördlichen Überprüfung unterzogen werden. Noch bevor es zur Kontrolle kam, stellte der Unbekannte den Wagen ab und ergriff zu Fuß die Flucht in ein angrenzendes Waldstück. Die Suche nach dem flüchtenden Verdächtige wurde daraufhin unter anderem mit weiteren hinzugezogenen Kräften sowie einem Polizeihubschrauber fortgesetzt, jedoch ohne den erhofften Erfolg. In dem Lkw stellten die Ermittler rund 250 Kilogramm Kupfer sicher. Bei dem Metall dürfte es sich nach derzeitiger Einschätzung um Diebesgut handeln. Die Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell