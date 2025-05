Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Gaggenau (ots)

Ein 14 Jahre alter Pedelecfahrer hat nach einem Zusammenstoß mit einem Nissan-Lenker am Dienstagabend schwere Verletzungen erlitten und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 44-Jähriger Autofahrer gegen 19:20 Uhr von der Schillerstraße in die Goethestraße abbiegen und prallte hierbei frontal mit dem entgegenkommenden Jugendlichen zusammen, sodass dieser über die Motorhaube des Wagens auf die Straße stürzte. Möglicherweise wurde die Sicht des Nissan-Fahrers durch die tiefstehende Sonne beeinträchtigt. Die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden beziffern den entstandenen Sachschaden auf rund 15.000 Euro.

/wo

