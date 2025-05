Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Versuchter Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Zwei bislang unbekannte Einbrecher gelangten am Dienstagabend auf noch unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus in der Lichtentaler Straße. Gegen 21:45 Uhr versuchte eine der beiden Personen eine separate Glastür, die zu einer Wohnung im Obergeschoss führt, aufzuhebeln. Aufgrund einer vorhandenen Überwachungskamera sowie der Alarmierung der Polizei beendeten die beiden dunkel gekleideten Männer offenbar vorzeitig ihr Vorhaben und ergriffen die Flucht. Einer der Eindringlinge soll einen Helm, der zweite eine schwarze Kopfbedeckung getragen haben. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07221 680-0 um Zeugenhinweise.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell