Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Fußgängerin verletzt

Oberkirch (ots)

Am Dienstagmorgen hat sich eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in der Eisenbahnstraße leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 10:10 Uhr war eine 64-jährige Fahrradfahrerin auf der Eisenbahnstraße in Richtung Appenweierer Straße unterwegs, als sie auf Höhe einer dortigen Bankfiliale mit einer 70 Jahre alten Frau zusammenstieß, die gerade einen Fußgängerüberweg überquerte. Infolge des Aufpralls stürzte die Fußgängerin auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht. Die Seniorin konnte durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort medizinisch versorgt werden, so dass ein Transport in eine Klinik nicht notwendig war. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

