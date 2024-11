Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Licht-Check lohnt sich

Landau (ots)

In den späten Abendstunden des 12.11.2024 kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Landau den abendlichen Verkehr in der Hainbachstraße. Zielrichtung der Kontrollen war die Erkennung von Fahrzeugen mit mangelhafter Beleuchtung. In weniger als einer Stunde wurden insgesamt 17 Fahrzeuge überprüft. In fünf Fällen stellten die Beamten Lichtmängel fest. Bei vier weiteren Fahrzeugführern gaben nicht mitgeführte Dokumente Grund zur Beanstandung.

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten ist eine gute Erkennbarkeit entscheidend für die Verkehrssicherheit. Eine funktionierende Fahrzeugbeleuchtung schützt nicht nur den Fahrer, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer, wie Fußgänger und Fahrradfahrer, die bei schlechten Lichtverhältnissen schwer zu erkennen sind. Ein kurzer Licht-Check vor Fahrtbeginn ist daher Pflicht.

