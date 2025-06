Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche und Unfälle

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Einbrüchen in Rohbauten gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen nachdem Unbekannte in den vergangenen Tagen in Rohbauten in Horkheim und Neckargartach einbrachen. Am Sonntag oder Montag öffneten Einbrecher gewaltsam ein Fenster eines im Bau befindlichen Gebäudes in der Johanna-Gottschalk-Straße in Heilbronn-Horkheim. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Unbekannten verließen den Tatort ohne Beute. In Neckargartach drangen Einbrecher zwischen 17 Uhr am Samstagnachmittag und 9:30 Uhr am Montagmorgen in einen Rohbau in der Bianchistraße ein. Dazu öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Kellerfenster und gelangten so ins Gebäude. Aus dem Inneren wurden Werkzeuge und eine Getränkekiste gestohlen. Zeugen, die rund um die beiden Tatorte verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Gundelsheim: Einbrüche in zwei Unternehmen - Wer kann Hinweise geben?

In Gundelsheim brachen Unbekannte übers Wochenende in die Gebäude zweier Unternehmen in der Gottlieb-Daimler-Straße ein. Zwischen 18 Uhr am Samstagabend und 18:30 Uhr am Sonntag brachen die Eindringlinge ein Fenster eines Schokoladenherstellers auf und gelangten darüber in ein Büro. Dieses wurde komplett durchwühlt und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. In der Zeit zwischen 13 Uhr am Freitag und 12 Uhr am Montag drangen Einbrecher zudem in einen benachbarten Showroom einer weiteren Firma ein, indem sie eine Nebeneingangstür mit brachialer Gewalt öffneten. Die Täter gelangten ins Innere, nahmen aber kein Diebesgut an sich. Sie hinterließen jedoch einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Ob die Taten in Zusammenhangstehen ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Gundelsheim unter der Telefonnummer 07063 93340 entgegen.

Untereisesheim: Zeugen nach Einbruch in Wäscherei gesucht

Am Wochenende drangen Einbrecher in die Räumlichkeiten einer Wäscherei in Untereisesheim ein. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 12 Uhr am Samstag und 6 Uhr am Montagmorgen, öffneten der oder die Unbekannten gewaltsam eine Fluchttür des Gebäudes in der Straße "Im Kressgraben" und gelangten so ins Innere. Im Gebäude brachen die Täter weitere Türen auf, entwendeten aber augenscheinlich kein Diebesgut. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Gundelsheim unter der Telefonnummer 07063 93340 entgegen.

Kirchardt: 290 Kilogramm Stahllegierung gestohlen

Unbekannte stahlen zwischen Mittwoch vergangener Woche und Montag 290 Kilogramm einer Stahllegierung vom Gelände einer Eisengießerei in der Kirchardter Industriestraße. Die Täter öffneten gewaltsam einen Zaun und transportierten das auf dem Gelände gelagerte Material vermutlich mit einem Fahrzeug ab. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen rund um die Industriestraße machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07264 95900 beim Polizeiposten Bad Rappenau zu melden.

A6/Heilbronn: Mehrere Fahrzeuge durch Metallrohre beschädigt

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verlor am Montag auf der Autobahn 6 bei Heilbronn mehrere Vierkantrohre aus Metall, wodurch an anderen Fahrzeugen Schäden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro entstanden. Der Verlierer der Teile fuhr am Vormittag auf der Autobahn in Richtung Mannheim, als er vor und nach der Anschlussstelle Heilbronn/Untereisesheim mehrere, der knapp 60 Zentimeter langen, Metallteile verlor. Gegen 10.15 Uhr überfuhren fünf nachfolgende Fahrzeuge die Vierkantrohre und wurden dadurch beschädigt. Zeugen die Angaben darüber machen können, wer die Metallteile verlor, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizei Weinsberg zu melden.

B39/Heilbronn: Bundesstraße nach Unfall gesperrt

Nach einem Unfall musste die Bundesstraße 39 am Montagvormittag für mehrere Stunden gesperrt werden. Gegen 11 Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit einem Transporter auf der Kreisstraße 9565 von Bonfeld in Richtung Heilbronn und wollte bei Kirchhausen auf die Bundesstraße auffahren. Dabei übersah er wohl den Skoda eines 48-Jährigen, der auf der B39 fuhr und kollidierte mit diesem. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Skoda-Lenker und sein 38 Jahre alter Beifahrer erlitten jeweils leichte Verletzungen. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 20.000 Euro.

Eberstadt-Lennach: Mann von Traktor verletzt

Ein 67-Jähriger wurde am Montagmorgen bei Eberstadt-Lennach bei Arbeiten mit seinem Schmalspurtraktor schwer verletzt. Der Mann fuhr gegen 9:30 Uhr mit dem Arbeitsgerät einen Steilhang zwischen einzelnen Rebzeilen hoch, als der an einem Stickel hängenblieb. Das Gefährt kippte daraufhin um und rutschte den Hang hinunter. Der 67-Jährige schaffte es trotz seiner schweren Verletzungen sich aus dem Traktor zu befreien und Hilfe zu rufen. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Traktor wurde durch die Feuerwehr Eberstadt geborgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell