POL-PDWO: Saulheim - Kind ausgeraubt

Saulheim (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16.00 Uhr lief ein 13-Jähriger zu Fuß in der Mainzer Straße in Saulheim. In Höhe der Einmüdung, Mainzer Straße / Jahnstraße, wurde der Junge unvermittelt durch zwei Personen von hinten an der Schulter gepackt und aufgefordert sein Geld auszuhändigen. Nachdem der Junge vorgab, kein Geld zu haben, wurde er von einem der Männer gepackt und mit einem Fausthieb zum Kopf geschlagen. Der Junge stürzte zu Boden wobei er eine Umhängetasche verlor. Die beiden Personen ergriffen die Umhängetasche samt Inhalt im Wert von ca. 300 EUR und flüchteten zu Fuß. Der Junge erlitt Schmerzen am Kopf. Eine unmittelbar nach eingegangener Mitteilung eingeleitete Fahndung verlief zunächst erfolglos. Durch Hinweise des 13-Jährigen konnte im Rahmen von Folgeermittlungen noch am gleichen Tag ein 18-Jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

