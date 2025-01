Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Reihenhaus in Mainz-Lerchenberg

Mainz-Lerchenberg (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag in ein Reihenhaus in der Nino-Erne-Straße im Stadtteil Mainz-Lerchenberg eingebrochen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand beschädigten der oder die Täter ein Fenster, um in das Wohnhaus zu gelangen. Laut Bewohner wurde Kleidung und Bargeld gestohlen.

Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell