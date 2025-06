Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfallflucht in Tauberbischofsheim

Main-Tauber-Kreis (ots)

Tauberbischofsheim: Golf beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Tauberbischofsheim sucht nach Zeugen, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag oder Dienstag einen geparkten VW beschädigte. Der Golf stand zwischen 20 Uhr am Dienstagabend und 11:30 Uhr am darauffolgenden Vormittag am Fahrbahnrand der Tauberbischofsheimer Eichendorfstraße. In diesem Zeitraum muss der Fahrer eines größeren Fahrzeugs, vermutlich handelte es sich dabei um einen weißen Transporter der Marke Ford, beim Ein- oder Ausparken an dem VW hängengeblieben sein. Dabei entstanden Schäden in Höhe von rund 2.500 Euro. Anstatt den Unfall zu melden, fuhr der Unbekannte einfach davon. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 09341 810 entgegengenommen.

