Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeistation Braunlage vom Montag, 16.06.2025

Goslar (ots)

Motorradunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Freitag, 13.06.2025, ereignete sich gegen 16:35 Uhr auf der B 4 zwischen Braunlage und Hohegeiß im Bereich "Kesselberg" ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrades, bei dem der Fahrzeugführer (22 Jahre) schwer verletzt wurde.

Dieser kam auf dem genannten Streckenabschnitt im Ausgang einer Rechtskurve nach links von Fahrbahn ab, touchierte hier mit seinem Motorrad der Marke KTM die Leitplanke und stürzte anschließend in den Bereich des Straßengrabens. Hier blieb er ca. 10 Meter von der Fahrbahn entfernt schwer verletzt im Seitenbereich liegen und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden. An dem Krad entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Motorradunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Samstag, 14.06.2025, ereignete sich gegen 13:35 Uhr auf der B 4 zwischen Braunlage und Königskrug ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrzeugführer eines Motorrades schwer verletzt wurde.

Zur genannten Zeit befuhr ein 48-jähriger Motorradfahrer mit seinem Krad Suzuki die B 4 aus Richtung Braunlage kommend in Fahrtrichtung Bad Harzburg. Noch vor Königskrug kam der Beteiligte aufgrund eines Fahrfehlers ins "Schwanken", verlor die Kontrolle über sein Motorrad und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mann wurde daraufhin in den Straßengraben geschleudert und verletzte sich dabei schwer. Dieser wurde im Anschluss zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad (Schaden ca. 5000 Euro) wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. (Ein Bild von dem hier beschädigten Motorrad befindet sich bei der Meldung)

Motorradunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Sonntag, 15.06.2025, ereignete sich gegen 11:00 Uhr im Ortseingang von Braunlage in der Harzburger Straße aus Richtung der Kreisstraße 68 (Abfahrt B 4 -Braunlage Nord-) kommend ein Verkehrsunfall, bei dem ein 39- jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen kam dieser im Ausgang der scharfen Linkskurve kurz vor der Ortslage Braunlage aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Krad Honda nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte ein dortiges Schild und stürzte schließlich im Bereich des dortigen Parkplatzes.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und dem Krankenhaus zugeführt. An dem Motorrad entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro. Der Schaden an dem Schild wird auf ca. 800 Euro geschätzt.

i.A. Schulze, PHK

