Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der Frankfurter Straße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Südstadt:

Nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Südstadt hat sich eines der beteiligten Fahrzeuge unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Polizei sucht nun allerdings nicht den Unfallverursacher, sondern die unbekannte Fahrerin, auf deren Auto ein BMW aufgefahren war. Der Unfall ereignete sich gegen 14:45 Uhr in der Frankfurter Straße, in Höhe der Hausnummer 49. Dort war der Fahrer eines schwarzen BMWs der 3er-Serie in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er an einer Ampel auf ein wartendes Auto auffuhr. Doch bevor der BMW-Fahrer seine Unfallgegnerin ansprechen konnte, habe diese ihre Fahrt schon fortgesetzt, wie er später der Polizei gegenüber angab. Der Mann sei dem dunklen Auto mit Kasseler Kennzeichen dann noch bis zum Steinweg gefolgt und habe versucht, die Fahrerin auf den Unfall aufmerksam zu machen. Nachdem ihm dies nicht gelang, sei der BMW-Fahrer dann zum Polizeirevier Mitte gefahren und habe den Unfall dort angezeigt.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten um Hinweise auf den dunklen Pkw mit Kasseler Kennzeichen, zu dem keine weiteren Details bekannt sind. Die Fahrerin soll etwa 35 Jahre alt und blond gewesen sein sowie eine Sonnenbrille getragen haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell