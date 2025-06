Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kind bei Verkehrsunfall in Calden schwer verletzt

Kassel (ots)

Calden (Landkreis Kassel):

Ein neunjähriger Junge ist am Dienstagabend im Caldener Ortsteil Fürstenwald bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war der Neunjährige zusammen mit einem anderen Kind mit ihren Fahrrädern im Bereich der Bahnhofstraße unterwegs. In Höhe des Spielplatzes überquerten beide dann die Fahrbahn auf ihren Rädern. Die Fahrerin eines VW, die auf der Bahnhofstraße in Richtung Weimarer Straße fuhr, konnte laut Zeugen einen Zusammenstoß mit dem Neunjährigen nicht mehr verhindern. Der Junge erlitt bei dem Aufprall schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da zunächst nicht klar war, wie schwerwiegend die Verletzungen des Neunjährigen tatsächlich waren, wurden ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt, außerdem wurde der VW sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

