Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mutmaßlicher Drogendealer in Haft: Festnahme in Kasseler Innenstadt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Im Rahmen der Innenstadtoffensive, einem Programm der Landesregierung zur Bekämpfung von Kriminalität in hessischen Innenstädten, konnten Zivilfahnder der OE City der Kasseler Polizei zusammen mit Beamten der Direktion Bereitschaftspolizei Nord am gestrigen Montagmittag einen weiteren Erfolg verbuchen, als sie einen mutmaßlichen Drogendealer festnahmen. Der 41 Jahre alte Ägypter ohne festen Wohnsitz in Deutschland befindet sich jetzt in Untersuchungshaft. Die Ermittler hatten den 41-Jährigen gegen 11:40 Uhr bei einem Drogengeschäft auf dem Friedrichsplatz beobachtet. Als sich ihm daraufhin Beamte in Uniform näherten, versuchte der Mann seine 31 verkaufsfertigen Plomben mit Kokain noch hinter einer Mauer zu verstecken. Zu seinem Pech wurde er auch dabei von den Zivilfahndern beobachtet. Neben dem Kokain stellten die Beamten bei dem 41-Jährigen auch noch ein Messer sowie rund 300 Euro mutmaßliches Drogengeld in szenetypischer Stückelung sicher. Am heutigen Tag wurde der Tatverdächtige dann dem Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell