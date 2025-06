Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: E-Scooter unter Drogeneinfluss gelenkt: Zwei Männer und eine Frau in Bettenhausen und Mitte festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen und Mitte:

Gleich dreimal hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag Fahrer von E-Scootern aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen und damit nicht nur eine Gefahr für sich, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer darstellten. Auf zwei Männer und eine Frau kommen nun gleich mehrere Strafverfahren zu, da sie zum Teil Drogen bei sich hatten oder mit einem gestohlenen Elektroroller unterwegs waren.

Weil er in Schlangenlinien durch die Lilienthalstraße fuhr, wurde eine Streife des Reviers Ost am Sonntagabend in Bettenhausen auf einen 31 Jahre alten Mann aus Kassel aufmerksam. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle, doch der E-Scooter-Fahrer reagierte weder auf Ansprachen über den Außenlautsprecher des Funkwagens, noch auf mehrfaches Hupen. Erst als ihn die Polizisten überholten und sich vor ihn setzten, bemerkte sie der Fahrer, wie die Beamten berichten. In der anschließenden Kontrolle gab der 31-Jährige an, verschiedene, verschreibungspflichtige Medikamente konsumiert zu haben, was eine mögliche Erklärung für die Verzögerte Wahrnehmung sein könnte. Außerdem fanden die Beamten bei ihm Betäubungsmittel in Form von Amphetaminen auf. Die Drogen wurden sichergestellt, bei dem Rollerfahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Im weiteren Verlauf der Nacht kontrollierten die Beamten einen weiteren Elektroroller in Bettenhausen, dieses Mal in der Ellenbacher Straße und gelenkt von einer 18 Jahre alten Frau aus Kassel. Auch sie stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, wie ein Drogenvortest zeigte. Zudem war der E-Scooter, auf dem sie unterwegs war als gestohlen gemeldet und verfügte nicht über einen gültigen Versicherungsschutz. Auch die 18-Jährige musste die Beamten für eine Blutentnahme auf das Revier begleiten, den Roller stellten die Beamten sicher.

Gegen 20:45 Uhr endete auch die Verkehrskontrolle einer Streife des Reviers Mitte mit einer Blutentnahme und der Sicherstellung von verbotenen Drogen in Form von Crack. Die Polizisten hatten einen 28-jährigen aus Kassel mit seinem E-Scooter im Grünen Weg gestoppt und wegen seiner auffälligen Pupillen schnell den Verdacht, dass auch er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Darauf angesprochen, gab der 28-Jährige zu, kurz zuvor Betäubungsmittel konsumiert zu haben, außerdem hatte er eine geringe Menge Crack bei sich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell