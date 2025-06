Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte stoßen Skulptur in Ahnatal um: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Ahnatal-Weimar (Landkreis Kassel):

In Ahnatal-Weimar haben unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr und Freitag, 11:00 Uhr, eine Skulptur am Dr.-Walter-Lübcke-Platz umgestoßen und damit einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Die mehr als zwei Meter hohe Plastik aus Leichtmetall mit dem Namen "Der Migrant" stand auf einem Sandsteinsockel nahe dem Kreisverkehr der Straßen "Im Kreuzfeld" und der Heckershäuser Straße und wurde durch die Täter auf unbekannte Weise von ihrer Bodenhalterung gestoßen.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch völlig unbekannt. Da aber auch ein politisches Motiv nicht auszuschließen ist, werden die Ermittlungen bei den Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Zeugen, die Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell