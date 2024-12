Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Nissan-Fahrer beschädigt Rolltor

Bünde (ots)

(jd) Gegen 5.19 Uhr fuhr der Fahrer eines Nissan am Montag (16.12.) gegen ein Tor auf einem Tankstellengelände an der Klinkstraße. Dabei verzog sich das Tor so stark, dass es ausgetauscht werden muss und ein Schaden von rund 4.000 Euro entstand. Der Fahrer des Nissan setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Engerstraße fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die von der Mitarbeiterin der Tankstelle hinzugerufenen Polizeibeamten sichteten das Videomaterial der Sicherheitskameras. Der Mann, bei dem es sich um einen 63-jährigen Bünder handelt, muss sich nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und untersagten ihm das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell