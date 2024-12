Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Eine Löhnerin verständigte gestern (17.12.) die Polizei nachdem sie einen Einbruch festgestellt hatte. Die Frau kehrte nach kurzer Abwesenheit gegen 12.50 Uhr zu ihrem Haus in der Koblenzer Straße zurück und bemerkte, dass das Erdgeschoss durchwühlt war. Die hinzugerufenen Beamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter eine Terrassentür sowie zwei Fenster gewaltsam angingen, um in das Haus zu gelangen. Auf der Suche nach Diebesgut durchwühlten sie dann sämtliche Schränke und Schubladen. Eine genaue Aufstellung des Diebesguts dauert noch an. Der Tatzeitraum erstreckt sich am Dienstag auf die Zeit zwischen 10.00 und 12.50 Uhr. Zeugen, die im Bereich der Koblenzer Straße in diesem Zeitraum etwas Auffälliges bemerkt haben, werden um Hinweise unter 05221/8880 gebeten.

