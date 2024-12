Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg - Versuchter Einbruch in Computerfachgeschäft

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.12.2024:

Felsberg

Versuchter Einbruch in Computerfachgeschäft

Tatzeit: Montag, 16.12.2024, 04:12 Uhr

Am frühen Montagmorgen versuchten unbekannte Täter in ein Computerfachgeschäft an der Homberger Straße in Felsberg-Gensungen einzubrechen.

Die unbekannten Täter versuchten mehrfach vergeblich, mittels eines unbekannten Schlagwerkzeuges die Verglasung der Eingangstür des Computerfachgeschäftes einzuschlagen. Da die Sicherheitsverglasung der massiven Gewalteinwirkung standhielt, wurde hierdurch lediglich das äußere Glas der Tür beschädigt und die unbekannten Täter gelangten nicht in das Geschäft.

Im Anschluss flüchtete die Täter ohne Beute vom Tatort.

Die Kriminalpolizei Homberg führt die weiteren Ermittlungen.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 05681/774-0 entgegengenommen.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

