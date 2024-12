Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto prallt gegen Bushaltestelle - Unbekannter flüchtet und entwendet Haltestellenschild

Herford (ots)

(jd) Am Montag (16.12.) meldete ein Busfahrer ein fehlendes Bushaltestellenschild: Dieses befand sich ursprünglich in der Brandheidestraße und war nicht mehr vor Ort - stattdessen bemerkte der Zeuge Unfallspuren. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr auf der Brandheidestraße in Richtung Werler Straße und kam dann nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen angrenzenden Acker. Dabei überfuhr er das Schild der Bushaltestelle. Nach ersten Ermittlungen war ein einfaches Herausfahren aus dem Acker vermutlich nicht möglich, sondern das Unfallfahrzeug wurde höchstwahrscheinlich durch ein weiteres Fahrzeug aus dem Acker gezogen. Nach der vorgefundenen Spurenlage könnte es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen VW handeln. Das Schild, das der bisher Unbekannte bei dem Unfall beschädigte, wurde vom Unfallort entwendet. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

