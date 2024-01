POL-HS: Bedrohung und gefährliche Körperverletzung/ Polizei sucht Zeugen

Waldfeucht (ots) - Am 26. Januar (Freitag) verlor ein Mann aus Waldfeucht sein Portemonnaie in einem Ladengeschäft an der Raiffeisenstraße. Da er dieses zunächst nicht wieder auffinden konnte, wurde die Videoaufzeichnung des Geschäftes geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass gegen 16.20 Uhr eine männliche Person die Geldbörse an sich nahm. Der Unbekannte war 60 bis 70 Jahre alt, dunkel gekleidet und trug eine ...

mehr