Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Pkw samt Anhänger in Bettenhausen ausgebrannt: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es im Olebachweg in Bettenhausen zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Ein Renault Master mit einem Anhänger stand dort vor einem Sportplatz geparkt. Ein Zeuge hatte gegen 3:00 Uhr bemerkt, dass das Gespann in Flammen stand und daraufhin sofort die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte das Feuer zwar schnell löschen, trotzdem brannten der Transporter und der Anhänger vollständig aus, wie die am Brandort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten, vorsichtigen Schätzungen zufolge auf rund 15.000 Euro.

Da nach dem derzeitigen Ermittlungsstand eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo die Ermittlungen übernommen und suchen nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand des Gespanns gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise werden bei der Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell