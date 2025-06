Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit Haftbefehl gesuchter Mann nach Sachbeschädigungen in Bettenhausen festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Weil er einen Stein auf ein fahrendes Auto warf und die Scheiben einer Straßenbahnhaltestelle zerstörte, wurde ein 28-jähriger Mann am Montagabend in Bettenhausen festgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den somalischen Staatsangehörigen aus Kassel ein offener Haftbefehl vorliegt.

Kurz nach 20:00 Uhr war eine Frau mit ihrem Opel stadteinwärts auf der Leipziger Straße unterwegs, als der später Festgenommene unvermittelt einen etwa faustgroßen Stein gegen die Windschutzscheibe ihres Fahrzeuges warf und diese damit beschädigte. Die Frau rief daraufhin die Polizei, während der Steinewerfer zunächst in Richtung Innenstadt flüchtete. Dabei konnte der 28-Jährige durch einen weiteren Zeugen beobachtet werden, wie er die Scheiben der Straßenbahnhaltestelle "Lindenberg" einschlug. Aufgrund der von dem Zeugen abgegebenen Personenbeschreibung konnte eine Streife des Polizeireviers Ost den Randalierer wenig später im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung festnehmen. Nicht nur, dass der polizeibekannte Mann den Beamten gegenüber zugab, den Stein auf das Auto geworfen zu haben, bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich außerdem heraus, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Da er die geforderten 750 Euro nicht zahlen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Verbüßung der Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt Kassel gebracht. Die Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung gegen ihn dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell