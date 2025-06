Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dank aufmerksamem Zeugen: Alkoholisierter Randalierer in Südstadt festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Südstadt:

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in der Nacht zum heutigen Mittwoch einen alkoholisierten Randalierer in der Südstadt festnehmen konnte. Der 37 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Gießen verbrachte daraufhin die restliche Nacht im Polizeigewahrsam. Gegen 00:30 Uhr hatte der Zeuge den 37-Jährigen dabei beobachtet, wie er an einer Haltestelle in der Frankfurter Straße die Glasscheibe eines Geländers zerstörte. Indem er sich nicht in Gefahr begab, sondern den Notruf wählte, eine Personenbeschreibung durchgab und den Randalierer aus sicherem Abstand im Auge behielt, reagierte der Zeuge genau richtig. So konnte eine Streife den 37-Jährigen nur wenige Minuten später aufgrund der Personenbeschreibung wiedererkennen und festnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille, außerdem verhielt sich der Mann den Polizisten gegenüber sehr aggressiv. Daher brachten ihn die Beamten zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in das Zentrale Polizeigewahrsam in Kassel. Da bei ihm außerdem noch eine offensichtlich fremde Bankkarte sowie ein fremdes Handy sichergestellt wurden, muss sich der 37-Jährige nun sowohl wegen Sachbeschädigung als auch wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell