Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (571) Einbruchserie in Schulen scheint geklärt

Mittelfranken (ots)

Im 2. Quartal 2025 ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mittelfranken sowie in angrenzenden Regierungsbezirken eine Vielzahl von zum Teil schadensträchtigen Einbrüchen in Schulgebäude. Das für Bandendelikte zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei nahm nun mehrere Tatverdächtige fest.

Nachdem eine Häufung von Einbrüchen in Schulgebäude in Mittelfranken und den angrenzenden Regierungsbezirken festgestellt wurde, übernahm das für Bandendelikte zuständige Fachikommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die zentralen Ermittlungen.

Im Rahmen der Ermittlungsarbeit, gelang es bereits am 08.05.2025 einen tatverdächtigen 23-jährigen Mann auf frischer Tat während eines Einbruchs in eine Schule in Baden-Württemberg festzunehmen. Die Folgeermittlungen, welche in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth geführt wurden, führten zur Identifizierung von zwei weiteren Tatverdächtigen im Alter von 21 Jahren.

Am heutigen Mittwoch (04.06.2025) erfolgten Durchsuchungsmaßnahmen bei den Wohnanwesen der beiden 21-Jährigen in der Region Erlangen. Hierbei fanden die Ermittler Beweismittel, deren Auswertung noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass das Trio für weitere Einbrüche in Schulgebäude in Mittelfranken in Zusammenhang zu bringen ist. Durch die Einbrüche verursachten die Tatverdächtigen erheblichen Sachaden . Die Höhe des Gesamtentwendungsschadens ist noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Der 23-Jährige befindet sich seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft. Die beiden 21-Jährigen müssen sich nun ebenfalls wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls strafrechtlich verantworten.

Weitere Auskünfte zum Fortgang des Verfahrens erteilt die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, Frau Oberstaatsanwältin Heike Klotzbücher, unter der Telefonnummer 0911 3212780.

Erstellt durch: Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell