POL-MFR: (568) Polizeilicher Schusswaffengebrauch in Nürnberg - eine Person verletzt

Nürnberg (ots) - Zwei bislang Unbekannte griffen am Samstagmittag (31.05.2025) einen Mann in der Nürnberger Südstadt an und entwendeten dessen Halskette. Die Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Der 20-jährige Geschädigte war gegen 13:50 Uhr zu Fuß im Bereich der Harsdörfferstraße (etwa auf Höhe des Anton-Müller-Platzes) unterwegs, als er von zwei Männern angesprochen und in ein ...

