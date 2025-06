Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (565) Junger Mann angegriffen und bestohlen

Nürnberg (ots)

Zwei bislang Unbekannte griffen am Samstagmittag (31.05.2025) einen Mann in der Nürnberger Südstadt an und entwendeten dessen Halskette. Die Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der 20-jährige Geschädigte war gegen 13:50 Uhr zu Fuß im Bereich der Harsdörfferstraße (etwa auf Höhe des Anton-Müller-Platzes) unterwegs, als er von zwei Männern angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Im weiteren Verlauf griffen die bislang Unbekannten den 20-Jährigen an, schlugen ihn und rissen ihm eine Kette im Wert von mehreren tausend Euro vom Hals. Anschließend flüchtete das Duo in Richtung Glockenhof.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektionen Nürnberg-Ost und -Süd führten nicht zum Ergreifen der Täter. Diese können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

Männlich, etwa 25 Jahre alt, lockige Haare, grünes T-Shirt

Person 2:

Männlich, etwa 25 Jahre alt, blaues T-Shirt

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten Zeugen, welche die Tat selbst beobachtet haben, Hinweise auf die Identität der beiden Männer geben können oder sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

