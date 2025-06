POL-MFR: (564) Alkoholisiertes Duo in Gewahrsam genommen - Mann leistete Widerstand

Ansbach (ots) - Am frühen Samstagmorgen (31.05.2025) schlugen und traten mehrere Personen derart auf einen Mann in der Ansbacher Innenstadt ein, dass dieser in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die Ansbacher Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und bittet um Hinweise aus der ...

