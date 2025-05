Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (561) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Südstadt am 30.05.2025

Nürnberg (ots)

In der Nürnberger Südstadt fand am Freitagabend (30.05.2025) eine sich teilweise fortbewegende Versammlung mit einer Gegendemonstration statt. Die Polizei musste mehrfach einschreiten, um ein unmittelbares Zusammentreffen der unterschiedlichen politischen Lager zu verhindern.

Gegen 19:00 Uhr kamen 24 Personen im Annapark (Pillenreuther Straße / Ritter-von-Schuh-Platz) zu einer Versammlung unter dem Titel 'Gegen Linksextremismus und kriminelle Migranten' zusammen. Gegen diese Versammlung war eine Gegendemonstration angezeigt worden. An dieser nahmen in der Spitze rund 250 Personen teil. Um ein unmittelbares Aufeinandertreffen zwischen den beiden unterschiedlichen politischen Lagern zu verhindern, setzte die Polizei in diesem Bereich auf den Einsatz von Sperrgittern.

Die Teilnehmer der zuerst genannten Versammlung setzten sich gegen 19:30 Uhr als Demonstrationszug entlang einer zuvor angezeigten Wegstrecke durch die Südstadt in Bewegung. Wie bereits in den vergangenen Wochen versuchten Gegendemonstranten wiederholt, auf die Wegstrecke der Versammlung zu gelangen. Um dies zu verhindern, mussten die Einsatzkräfte teilweise unmittelbaren Zwang anwenden. Hierbei kam es zu mehreren tätlichen Angriffen auf die eingesetzten Beamten. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungen ein.

In der Landgrabenstraße (Haltestelle Christuskirche) führten rund 50 Teilnehmer des Gegenprotests eine Sitzblockade durch, an welcher der Versammlungszug seitlich vorbeilaufen konnte.

Gegen 20:10 Uhr erreichten die Demonstrationszüge wieder den Annapark und erklärten die Versammlungen gegen 20:30 Uhr für beendet.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost waren zahlreiche Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.

