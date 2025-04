POL-HM: Zeugenaufruf: Täter nach Raub eines Rucksacks gesucht

Hessisch Oldendorf (ots) - In der Nacht von Samstag (26.04.2025) auf Sonntag (27.04.2025) wurden im Bereich Hessisch Oldendorf zwei Eisautomaten aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter entkamen mit Bargeld. Zwischen 00:00 Uhr und 06:30 Uhr brachen die unbekannten Täter gewaltsam einen Automaten am Ortseingang in Fischbeck, Paschenburg, und einen Automaten in Hemeringen, Hamelner Straße, auf dem dortigen Parkplatz ...

