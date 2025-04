Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Flucht vor der Polizei - Fahrer entzieht sich Kontrolle

Salzhemmendorf/ Wallensen (ots)

Am Sonntag (27.04.2025) kam es zu einer Verfolgungsfahrt, bei dem sich der bislang unbekannte Fahrer einer Polizeikontrolle entzog und durch einen Wald flüchtete. Die Polizei Bad Münder sucht Zeugen.

Gegen 11:10 Uhr befanden sich Beamte des Kommissariats Bad Münder auf Streifenfahrt auf der Landstraße 462 aus Wallensen kommend in Richtung Salzhemmendorf. Kurz vor der Abzweigung nach Levedagsen, kam ihnen ein schwarzer Audi A6 Kombi mit Hildesheimer Zulassung entgegen.

Um das Fahrzeug zu kontrollieren, wendeten sie unverzüglich. Dennoch konnte das Fahrzeug, aufgrund hoher Geschwindigkeit, erst am Ortsausgang Wallensen in Richtung Fölziehausen eingeholt werden. Zwischen Wallensen und Fölziehausen schnitt der Fahrer des Audi vermehrt die dortigen Kurven. In einer Linkskurve brach das Heck des Fahrzeugs kurzzeitig aus, wenig später kam der Fahrer auch für kurze Zeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Als Reaktion auf die Haltesignale des Polizeifahrzeugs, beschleunigte der unbekannte Fahrer sein Fahrzeug stark und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Dazu überholte er auf einem Streckenabschnitt vor Fölziehausen drei Pkw, die in dieselbe Richtung fuhren.

Aufgrund der Verkehrssituation, konnten die Beamten dem Fahrzeug zunächst nicht weiter folgen, ohne eine Gefährdung Dritter auszuschließen. Dadurch konnte sich der Fahrer des Audi weiter von den Polizisten entfernen. Die Beamten konnten beobachten, wie der Unbekannte weiter auf der Bundesstraße 240 in Richtung Capellenhagen fuhr und währenddessen weitere Verkehrsteilnehmende überholte.

Ein Zeuge wurde ebenfalls auf den unbekannten Fahrer aufmerksam und kontaktierte die Polizei. Durch den Hinweis und weitere Zeugen ließ sich feststellen, dass sich der Fahrer des Audi durch einen Wald in Richtung Duingen entfernt hatte. Fahndungsmaßnahmen nach dem Fahrer, mit zwischenzeitlich weiteren hinzugezogenen Kräften, verliefen negativ. Die Polizei Bad Münder ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Unerlaubten Kraftfahrzeugrennens.

Der gesuchte Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 20-25 Jahre alt - Dunkle Haare, an den Seiten kurz, Haupthaar deutlich länger

Gesucht werden Zeugen, die weitere Angaben zu dem unbekannten Fahrer und dessen Fahrzeug machen können und/ oder möglicherweise durch den Unbekannten gefährdet wurden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Bad Münder unter der Telefonnummer 05042/5064-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell