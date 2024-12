Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Wohnung

Worbis (ots)

Am Donnerstagmittag rückten Polizei und Feuerwehr in die Lessingstraße aus, nachdem dort eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung gemeldet wurde. Wie sich herausstellte, brach der Brand im Bereich der Küche aus. Die Bewohnerin befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause, verletzt wurde niemand. In der Wohnung kam es zu Verrußungen, ein Schaden am Gebäude entstand nicht. Gegen 13.15 Uhr waren die Einsatzmaßnahmen vor Ort beendet.

